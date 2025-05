Keskaegsed alkeemikud unistasid plii muutmisest kullaks – nüüd on see teadlaste abil tõeks saanud. CERNi ALICE eksperiment näitab, kuidas kaasaegne füüsika suudab muuta elemente, mida varem peeti püsivaks. Aga kas see tähendab, et oleme leidnud lõputu kullavarude allika?