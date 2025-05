SIGNAALID KORSTNAST Millised on Vatikani musta ja valge suitsu retseptid?

See pole juhuslik toss: konklaavi märguanne Sixtuse kabeli korstnast annab märku, kas paavst on valitud või mitte. Musta ja valge suitsu taga on aga kindel keemia, mis teeb need märguanded selgeks ja segadust tekkida ei tohiks. Kunagi kasutatud õlgedega võis juhtuda, et tume muutus hiljem heledaks signaaliks ning segadust oli palju.

Kui kogu maailma silmad on pööratud Vatikani poole, kuhu 133 kardinali on kogunenud katoliku kirikule uut juhti valima, on ainsaks märgiks nende kinniste uste taga toimuvast salapärased suitsupilved, mis kerkivad Sixtuse kabeli värskelt paigaldatud korstnast. See, kuidas suitsu värvi tehakse, on iidne traditsioon, millel on oma kindel retsept.