Leiutaja oma veidrast autolennukist: miks ka mitte selline teha, aga mul on ka eesmärk

Oma Streetwingi kontseptsiooni tutvustas Molnár peaaegu kümme aastat tagasi. Kuigi välimus on ajaga muutunud, on põhieesmärk jäänud samaks: luua sõiduk, mis suudab sõita avalikel teedel ja lennata ning pakkuda samal ajal lusti ja ökonoomsust neile, kes soovivad reisida.

Molnár on tõeline polühistor: ta on olnud USA õhujõudude C-141B transpordilennuki piloot, X-Prize'i kohtunik, Spirit of America kiirusrekordi auto meeskonna juht, lendava mootorratta piloot, muusik ja Mixman DM-2 muusikaseadme leiutaja. Lisaks kuulub ta mainekasse Explorers Clubi, mille liikmete hulka kuuluvad näiteks Buzz Aldrin, Neil deGrasse Tyson ja Jane Goodall.