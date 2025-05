Rinnaga toitmine on parim viis, et vältida ülitöödeldud toitude laastavat mõju laste mikrobioomile.

Pole saladus, et inimene on see, mida ta sööb – aga kui see inimene on alles vaevalt aastane, muutub küsimus palju teravamaks. Uurijad sukeldusid Brasiilia imikute kõhutarkusesse ja tulid välja leidudega, mis võiksid panna igal vanemal silmad suureks minema. Kas rinnapiim suudab tõesti tekitada kaitsva kilbi tööstusliku toidu vastu? Või on kahju juba sündinud veel enne, kui lusikas suhu jõuab?