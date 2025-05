Uued andmed: Päiksesüsteemis ikka vist on ka üheksas planeet

Kunstniku kujutis planeedist Üheksa kui jäähiiglasest, mis liigub Linnuteel. Neptuuni orbiit on kujutatud väikese ellipsina ümber Päikese.

Ajast, kui Pluuto 2006. aastal planeedi staatusest ilma jäi, on meie Päikesesüsteemis kindlalt kaheksa planeeti. Kuid astronoomid pole jonni jätnud ja jaht salapärasele üheksandale planeedile on täies hoos. Nüüd on rahvusvaheline teadlaste tiim leidnud Neptuuni-tagusest süvakosmosest seni kõige lootustandvama kandidaadi.