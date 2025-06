Aga see mere-elukas on nagu loibadega Reigo Ahven

Kuigi rütmitaju pole ainult inimeste pärusmaa, on see loomariigis üsna haruldane oskus. Šimpansid suudavad küll mõningal määral takti hoida, ent jäävad oma võimetes inimestele alla. Üks leemuriliik on parem – aga California merilõvi Ronan ületab neid kõiki. 16-aastane emane merilõvi (Zalophus californianus), kes elab California ülikooli Santa Cruzi merebioloogia laboris (Long Marine Laboratory), on tõestanud, et oskab kohanduda uute rütmidega ja hoida takti mitmes erinevas tempos. Värske uuring näitab, et Ronani võime pole lihtsalt treeningu tulemus: kui talle anti mõista, mida teha, suutis ta rütmiliselt liikuda ka varem kuulmata tempos. Rütmivõime uurija Peter Cook California ülikoolist ja New College of Floridast märgib: Ta on uskumatult täpne – tsüklist tsüklini varieerub tema liikumine umbes kümnendiku silmapilgutuse võrra. Mõnikord tabab ta rütmi viis millisekundit liiga vara, mõnikord kümme liiga hilja – aga ta tabab taktitäpsuse ikka ja jälle.

Vaata videot: