Need pole virmalised – aga miks ikkagi öötaevas Tšiili kohal roheliselt kumab

Kaugel linnakumast, sügaval vaikses kõrbes, varjab end atmosfääri üks salapärasemaid nähtusi – rohekas öövalgus (airglow). Helendav õhukiht on küll pidev, ent nähtamatu erinevalt tähistaevast või virmalistest, mida võib silmaga imetleda. See öövalgus on liiga kahvatu, et seda palja silmaga näha. Kuid kõige pimedamates paikades, kus valgusreostus on olematu, suudavad tundlikud kaamerad selle hõrgu kuma tabada.