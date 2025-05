NEW SCIENTIST Teadlased ehitasid laboris «musta augu pommi», mis sõtta veel ei jõua

Füüsikud on valmis saanud esimese «musta augu pommi», mille võimalikkust on juba ammu vaid teoorias kirjeldatud. Tööpõhimõte on erinevalt valmis ehitamisest päris lihtne: n-ö must auk võimendab energiat ja ümbritsevad peeglid püüavad selle lõksu, kuni toimub tohutu plahvatus.