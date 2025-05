Firma pakub saurusenahka – aga mida nad tegelikult teevad?

Kujuta endale ette materjali, mis on pärit ühelt Maa ajaloo kardetuimalt kiskjalt, hiiglaslikult Tyrannosaurus rex´ilt ehk T-rexilt, kes valitses Maad kümneid miljoneid aastaid tagasi. Kas tõesti on võimalik tuua mineviku hiiglased tagasi tänapäeva luksuskaupade ärisse? Üks grupp ambitsioonikaid ettevõtteid väidab, et just seda nad teevad – luues laboris kasvatatud nahka, mis pärineb... muidugi T-Rexilt.