Kosmilised osakesed ja droonid viivad maapõue uuringud uuele tasemele

Seismilised lained aitavad kihte kaardistada

Lisaks kasutatakse seismilist taustamüra ehk looduslikke pinnavibratsioone, et kaardistada maapinna all olevaid kihte. «Tavapärased seismilised uuringud nõuavad lõhkeaineid või raskeid masinaid. Passiivne seismika annab samaväärse tulemuse ilma ühegi müra- või keskkonnamõjuta – see sobib eriti hästi kaitsealadel ja asulate läheduses,» ütles Joutsenvaara.

Hispaanias asuvas Mina Concepcióni piirkonnas kasutati kolme erinevat andmeanalüüsi lähenemist, et koostada kolmemõõtmeline mudel vanade kaevandusalade alustest struktuuridest. Tulemused aitavad hinnata, kas piirkonnas on potentsiaali edasiseks maavarade uurimiseks. Lahendus on eriti väärtuslik piirkondades, kus keskkonnakaitselised piirangud välistaksid traditsioonilised seismilised meetodid.

Kaevandus Hispaanias Foto: agemera.eu

Droonid toovad maapinna elektrijuhtivuse nähtavale

Kolmas arendatav tehnoloogia põhineb droonipõhisel elektromagnetilisel kaardistamisel. Soome ettevõtte Radai arendatud süsteem Louhi võimaldab hinnata maapinna elektrijuhtivust ning tuvastada võimalikke metallimaardlaid.

«Drooniplatvorm võimaldab kiiresti ja tõhusalt uurida suuri alasid, eriti raskesti ligipääsetavates tingimustes. Süsteem sobib eriti hästi põhjamaadesse, kus kivimid on halvasti elektrit juhtivad ja maapind raskesti ligipääsetav,» kirjeldas Joutsenvaara.

Droonid suudavad kaardistada 4–6 lennuga kuni 4 ruutkilomeetri suuruse ala, mõõtes pidevalt maapõue interaktsiooni elektromagnetväljadele. Täiendava täpsuse tagab integreeritud magnetomeeter, mis mõõdab kivimite magnetilisi omadusi.

Uus platvorm muudab geoloogilised andmed kõigile nähtavaks