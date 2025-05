Eesti Maaülikooli toiduteadlane jagab kevadpühadeks grillinippe

Eesti Maaülikooli lihatehnoloogia vanemlektor Kristi Kerner rõhutab, et grillil on ruumi rohkemale kui ainult heale lihale. «Grillmenüüle võiks mõelda veidi laiemalt kui pelgalt šašlõkk, seakaelakarbonaad ja grillvorstid. Tänavuse hooaja märksõnaks võiks olla mitmekesisus ja tasakaal,» ütles Kerner.

Grillipeo laud võib rõõmustada kõiki maitse-eelistusi: köögiviljad, seened, juust ja kala pakuvad vaheldust, värskust ning sobivad suurepäraselt ka liha kõrvale või asenduseks. Taimsed valikud ei ole tingimata igavad, vaid pigem maitsvad ja mitmekesised. Kristi Kerner soovitas proovida näiteks köögiviljavardaid, millele on lükitud paprika, suvikõrvits, sibul, seened ja tomatid. Need saavad eriti maitsekaks oliiviõli ja sidrunimahlaga piserdatuna. «Kiirelt valmivad grillil ka kodumaised grilljuustud ja pannijuustud, mis sobivad hästi salatite lisandiks. Lühikest küpsetusaega nõuavad ka suitsune kala ja mereannid. Baklažaaniviilud või portobello seened on head lihavabad alternatiivid isegi burgeri vahel,» sõnas Kerner.