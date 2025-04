Henessi Schmidt: mis saab, kui ma ei muretse?

Just see mõjubki. Inimesed on väsinud mängudest ja pealiskaudsusest. Kui keegi tuleb ilma maskita, räägib otse ja ausalt, siis see raputab. Mäletan, kuidas Iirimaal küsiti mult kogu aeg, kuidas mul läheb – aga see oli automaatne viisakus. Kui ma vastasin, et istun lihtsalt puu all ja mul ongi hästi, siis see ehmatas neid algul. Aga lõpuks tundus see neile värskendav. Ja mitte ainult minus – see on eestlastele üldisemalt omane: lihtsus, rahu, pärisolek.