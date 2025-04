Uus Euroopa tehiskaaslane suudab näha ka läbi puuvõrade metsa alla

ESA Biomass on esimene satelliit, mis kannab P-riba lainete apertuuriga radarit. Tänu P-riba lainepikkusele, mis on umbes 70 cm, suudab see uudne radar tungida läbi metsa ja puuvõrade, võimaldades koguda infot metsa eri osade, näiteks puutüvede, okste ja varte kohta.

Foto: ESA