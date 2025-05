Voodilutikad on saanud juurde veel ühe ülimalt ebameeldiva võime

Üks ebameeldivamaid arenguid kahjuritõrje vallas on jõudnud uue tasemeni - teadlased on avastanud voodilutikate genoomist mutatsiooni, mis aitab neil ellu jääda ka kõige surmavamate putukamürkide puhul. Pärast Teist maailmasõda, mil keemiline revolutsioon tõi kaasa sellised ained nagu kurikuulus DDT (hiljem sai see ajendiks 1962. aasta raamatule Silent Spring – Hääletu kevad), õnnestus meil voodilutikad peaaegu kontrolli alla saada. Kuid alates uue aastatuhande algusest on need sügelema ajavad parasiidid hakanud taas levima, reisides koos inimestega üle kogu maailma, ning näivad mõnikord olevat suutelised taluma ka kõige tugevamategi mürkide mõju. Virginia Tehnoloogiainstituudi (Virginia Polytechnic Institute and State University) entomoloogide juhitud uuring paljastas nüüd, miks see nii on. Tuntakse kahte voodilutikaliiki, kuid kõige laialdasemalt levinud on Cimex lectularius.

