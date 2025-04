Sel lähivõttel on perovskiidi ja vase baasil välja töötatud seadmed, mis muudavad päikesevalguse toimel õhus oleva süsinikdioksiidi vedelkütuseks.

Mis oleks, kui saaksime ühe hoobiga lahendada kaks pakilist probleemi: süsihappegaasi hulka õhus vähendada ja sellest samas uue, puhtama kütuse teha? Kõlab ulmeliselt, kuid teadlased on astunud selle hiiglasliku sammu, mis avab ukse uude maailma. Või on see hoopis iidvana, taimede fotosünteesi maailm?