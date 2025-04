Uus briti relv teeb drooniparvedest ilutulestiku – Ukraina soovib seda

Samal ajal kui Venemaa jätkab Ukraina ründamist üha keerukamate drooniparvedega, on Suurbritannia loonud võimsa vasturelva. Rapid Destroyeri nimeline uus mikrolainesüsteem ei ürita droone lihtsalt segada, vaid see «praeb» nende elektroonika läbi, muutes nad hetkega kasututeks metallikolakateks. Katsetused on olnud muljetavaldavad. Üksainus energiapurse suutis hävitada kuni 100 drooni korraga, ja seda maksumusega vaid umbes 10 senti drooni kohta!