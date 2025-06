Marsikulgur urgitses sealsest pinnasest välja midagi tavatut

Teadlased on pikalt arvanud, et varasel Marsil võis olla tihe süsihappegaasirikas atmosfäär ja vedel vesi pinnal. Selliste tingimuste korral peaksid planeedi pinnasesse jääma jäljed karbonaatidest, kuna CO₂ ja vesi reageerivad, moodustades karbonaatmineraale. Seni pole aga piisavalt karbonaate leitud, et see hüpotees veenvalt kinnitada – kuni praeguse avastuseni. Uuringu juhtiv autor, Calgary Ülikooli dotsent Benjamin Tutolo sõnas, et rikkalik sideriidi esinemine Gale’i kraatris on üllatav ja oluline läbimurre Marsi geoloogilise ja atmosfäärilise arengu mõistmisel. See leid pakub esmakordset mineraalset tõendusmaterjali selle kohta, et Marsil oli kunagi CO₂-rikas atmosfäär – ning toetab seega teooriat, et planeet oli kunagi elamiskõlblik.