LISATUD VIDEO Suu vajub lahti – kas see ongi selle linnu titt?

Mõned teaduslikud läbimurded võtavad aastaid. Teised saavad alguse üksikust tähelepanekust. Just nii juhtus Jay Falki sõnul, kes töötab USA riikliku teadusfondi (National Science Foundation ehk NSF) järeldoktorina Colorado Boulderi Ülikoolis ja Panama Smithsoniani troopikauuringute instituudis (Smithsonian Tropical Research Institute ehk STRI). Tema sõnul piisab vahel vaid sellest, et õiged inimesed oleksid õigel ajal õiges kohas. Jay on uurinud valgekael-kolibreid (White-necked Jacobins, lad.k. Florisuga mellivora) – neotroopilist kolibriliiki – juba üle kümne aasta, keskendudes seni üksnes täiskasvanud lindudele. Kui STRI doktorant Michael Castaño-Díaz ja tema assistent Sebastián Gallan Giraldo leidsid Panama Soberanía rahvuspargis Plantation Roadi äärest pugalkoolibri pesa, teavitasid nad Jay’d sellest koheselt. Pesas oli üksainus muna ja sellel haudumas emaslind. Kuna tegu oli esimese selle liigi pesaga, mida nad näinud olid, otsustas meeskond seda regulaarselt jälgida. Dokumenteerimiseks kutsuti appi ka videograaf Joe See. Jay oli varem avastanud, et umbes 20% selle liigi emaslindudest matkib välimuselt isaslinde, tõenäoliselt selleks, et paremini toidule ligi pääseda. Pesa ema oli üks neist emaslindudest, kes meenutas välimuselt isaslindu.

