Ida-Antarktika paksul jääkoorel asuv uurimisjaam Dome C tahab pilku heita miljonite aastate vanustele ilmaoludele, et lahti seletadfa, mis põhjustas siis ja mis tulevikus suuri kliimamuutusi.

Üle sajandi tagasi võistlesid mitme riigi maadeavastajad ägeda rahvusvahelise rivaalitsemisega selle nimel, kes jõuab maakera kõige lõunapoolsemasse punkti. Nüüd on Antarktikas käimas uus võidujooks, seekord sügavusse ning ajendatud on see vajadusest mõista üht inimkonda ähvardavat kõige tõsisemat ohtu.