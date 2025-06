Läänemerest keeb süsihappegaasi välja mis mühin – ja põhjus on see

Uuringu juhtivautor ja GEOMAR Helmholtzi okeanograafiakeskuse (Benthic Biogeochemistry töörühm) doktorant Habeeb Thanveer Kalapurakkali sõnul on peeneteralised mudased setted olulised orgaanilise süsiniku ja püriidi reservuaarid. Seni eeldati, et setete segamisel vabaneb CO₂ peamiselt orgaanilise aine lagunemisel, kuid tulemused näitavad, et enamik sellest pärineb hoopis püriidi oksüdatsioonist.

Püriit: ootamatu kasvuhoonegaasi võimendaja

Püriit ehk rauasulfiid on mineraal, mis esineb peamiselt hapnikuvaeses, orgaanikarikkas merepõhjas. Kui see puutub kokku hapnikuga, oksüdeerub see kiiresti, eraldades happelisust tekitavaid ühendeid. Need happed muudavad vees sisalduva vesinikkarbonaadi – seni kliimaneutraalse süsiniku vormi – süsihappegaasiks, mis võib atmosfääri paiskuda. Modelleerimistulemused näitavad, et need reaktsioonid võivad ajutiselt muuta merepõhja süsiniku neeldajast süsihappegaasi allikaks, vähendades piirkonna võimekust atmosfäärist CO₂ siduda. Kalapurakkali sõnul on Kieler Bucht – nagu suur osa Läänemerest – oluline atmosfäärse süsihappegaasi neelaja. Kuid inimtegevus, eriti põhjatraalimine, nõrgendab seda võimekust, edendades püriidi oksüdatsiooni ja merevee hapestumist.