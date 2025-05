Tohoh – mustkunstnikudki ei tea, miks nende trikid toimivad

Mustkunstil on reegel: ära iial näita, kuidas trikk päriselt käib. Aga mis saab siis, kui teadlased heidavad pilgu sinna, kuhu vaataja ei tohiks kunagi näha? Tulemused võivad ehmatada ka kogenud illusioonimeistreid. Selgub, et mitte kõik, mida mustkunstnik usub, ei kattu sellega, mida publik kogeb. Võib-olla ongi suurim illusioon see, et me arvame end teadvat, mis inimestele muljet avaldab.