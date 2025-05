Pole haruldane, et loodus meid üllatab. Kuid mõni olend on nii iseäralik, et tundub lausa teadlikult reegleid eiravat. Üks selline röövik elab Hawaii mägedes, riietatuna surnutest ehitatud soomusrüüsse. Ta elab seal, kus teised putukad hukkuvad. Ja teeb seda justkui muuseas. Aga selles järgnevas loos peitub rohkem kui lihtsalt järjekordne kummaline liik.