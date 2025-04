Inimeste puhul on viisakus oluline – tehisaru kasutuse osas ei olda veel selgusni jõudnud, kas sest mingit abi ka onö

Räägitakse, et viisakus ei maksa midagi – ent tehisaruajastu seab selle ütluse kahtluse alla. Kui sõbralik «palun» või südamlik «tänan» võib suurendada serverikoormust ja paisutada elektriarvet, kas peaksime siis valima sõnu hoolikamalt? Üks mõttevälgatus X-is tõi päevavalgele üllatava dilemmaga. Jäme suhtlemine tehisaruga võib küll odavam olla aga me ei tea ju mida see endaga kaasa toob.