Kes kiirelt tegutseb, see leiab kiirelt ka tõe— eriti kui abiks on helendav vihje otse sündmuskohalt. Hollandi teadlased on leidnud viisi, kuidas tulistamise jäljed sõna otseses mõttes pimedusest välja tuua. Uus tehnoloogia paneb nähtamatud märgid roheliselt kumama ja lubab õiguse jalule seada kiiremini kui kunagi varem. Mis imevedelik see küll on?