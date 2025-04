Üle aegade tehti valmis väga detailne pilt Päikesest

See 9. märtsil 2025 umbes 77 miljoni kilomeetri kauguselt tehtud pilt pole tegelikult üksainus ülesvõte. See on mosaiik, mis on kokku pandud 200 eraldiseisvast kaadrist, mille jäädvustas kosmosesondi instrument EUI (Extreme Ultraviolet Imager). Tulemuseks on 12 544 x 12 544 piksliga hiigelpilt, mis võimaldab (ESA veebilehel) Päikesele sisse suumida ja selle detaile enneolematult põhjalikult uurida.