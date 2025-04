Iga mutimullahunnik räägib lugu – mitte laiskusest või pahatahtlikkusest, vaid väsimatust tööst ja võitlusest ellujäämise nimel. Kes on see salapärane tegelane, keda ühed vihkavad ja teised imetlevad? Tuleb välja, et maa-alune elu on täis leidlikkust, vaprust ja kavalust. Ja võib-olla on mutt hoopis see sõber, keda su aed kõige rohkem vajab? Astu sisse, tõelised lood alles algavad. Zooloog Aleksei Turovski kõneles muttidest pikalt ning osutas asjaolule, et tema jaoks jäävad mõistmatuks inimeste soovid mutte tappa ja teha seda kirglikult. Teda ajendas seda tegema 22. aprillil Kanal 2 eetris olnud saade «Tipptund», kus endine kaitseväe juhataja Martin Herem demonstreeris mutitapmise erinevaid võtteid.

Siinkohal tuleks juttu teha muttidest. Just sellest tavalisest ehk Euroopa mutist – Talpa europaea. Üsna tavatul, ehk tavainimese jaoks isegi tavalisel moel, kuuleme ikka ja jälle sellest, kui kahjulikud need imelised loomad on ja kuidas on täiesti möödapääsmatu ja vaat et isegi kohustuslik neid hävitada. Minu jaoks on olnud kurb ja samal ajal ka üllatav avastada, et meie kaitseväe endine juhataja Martin Herem – vaieldamatult tark inimene, on ometi võtnud oma südameasjaks muttide hävitamise. Ja ta pole ainuke selline, ei Eestis ega kaugeltki ka maailmas mitte.