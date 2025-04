Yellowstone'is kaevati välja tuhka uppunud muistsed elukad – neid oli palju

Nebraska kirdeosas asuv Ashfall Fossil Beds State Historical Park on paleontoloogidele tõeline aardelaegas, kuid ka aastakümneid kestnud mõistatuse allikas. Küsimus, miks leiti ühestainsast muistsest joomiskohast enam kui saja Teleoceras major ninasarviku suurepäraselt säilinud luustikud, on vaevanud teadlasi aastaid. Kas see oli paaniline kogunemine, viimne meeleheitlik katse pääseda Yellowstone'i supervulkaani raevu eest, mis paiskas õhku lämmatavat tuhka?