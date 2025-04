Kolm korda suurem, kaks korda sügavam

FCC varjutaks kaugelt oma mõõtmetelt praegust rekordiomanikku, CERNi Suurt Hadronite Põrgutit (LHC). Uus kiirendi saab olema ligi kolm korda pikema ümbermõõduga ja paikneks kaks korda sügavamal maa all kui 27-kilomeetri pikkune LHC. Selle ambitsioonika projekti hinnanguline maksumus on 16 miljardit dollarit ning ehitustöödega loodetakse alustada 2040. aastate keskel, kuid selleks on vaja CERNi 24 liikmesriigi (kuhu kuuluvad peamiselt Euroopa riigid ja Iisrael) heakskiitu, mida oodatakse 2028. aastal.