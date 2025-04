Paul Ariste medali pälvis Jaan Puhvel

Ameerika Ühendriikides elav Jaan Puhvel tänasel üldkogul kohal ei olnud, kuid tema tänukõne luges ette akadeemik Jaan Undusk. «Mis mu enda tegemistest väärib ja jääb, teised vaagigu neid vilju, nagu Alver sõnastas «Leivas». Pole ise kunagi oma lokku löönud, eelistades vanade kreeklaste tarkust «lathé biósas», maakeeli ehk «ela märkamatult». Olen aga lähtunud põhimõtetest, et tõik on tähtsam kui teooria, meetod vaid «läbitud tee» (kreeka mét-hodos), ja et sõnades on jõud mida tuleb püüda ülimalt tihendada ja rakendada, mitte vaid voolata lasta,» edastas Jaan Puhvel.

Jaan Puhvel on üks kõigi aegade nimekamaid Eesti humanitaarteadlasi. Tema mastaapseim teaduslik saavutus on 11-köiteline hetiidi keele etümoloogiline sõnaraamat, mis ilmus aastatel 1984–2021. Laialt loetud ja tõlgitud on tema «Võrdlev mütoloogia», mis inglise keeles ilmus 1987. aastal ja autori enda eestinduses kümme aastat hiljem. See raamat on igaühele jõukohane ja parim sissejuhatus mütoloogiasse, mis eesti keeles võtta.