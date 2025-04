Selles riigis võib koolis lapsi peksta – kuidas on füüsilise karistamisega lood mujal

Peaaegu 50 aastat pärast seda, kui USA ülemkohus otsustas, et koolides võib kasutada ihunuhtlust ning see ei ole «julm ja ebatavaline karistus», on füüsiline karistamine endiselt lubatud 19 osariigis. Igal aastal karistatakse USA koolides enam kui 100 000 õpilast füüsiliselt. Ehkki kõikides osariikides on lapse väärkohtlemine seadusega keelatud, tohib vanem siiski last lüüa seni, kuni see ei jäta nähtavaid vigastusi. See teeb lastest ainsad ühiskonnaliikmed, keda võib seaduslikult lüüa ilma, et seda käsitletaks vägivallana.