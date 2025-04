Nad on kui minu lapsed... Uuringud näitavad nelja tüüpi toataimede omanikke. Kes sa oled?

Tänapäevastes kodudes ja töökohtades on toataimed saanud igapäevaseks interjööri osaks. Ülemaailmne toataimede turg on kiiresti kasvamas ja prognooside järgi ulatub selle väärtus 2031. aastaks enam kui 28 miljardi USA dollarini. Inimesed peavad toataimi mitmetel põhjustel – dekoratiivsel eesmärgil, õhu puhastamiseks või stressi leevendamiseks. Kuid Adelaide’i ülikooli teadlased soovisid minna tavapärastest selgitustest sügavamale ja uurida, millist laadi suhted inimestel oma toataimedega tekivad ning mida see ütleb inimese ja looduse seoste kohta laiemalt.