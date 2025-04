Kakud helendavad öös – aga kes seda näevad ja miks see nii on

Öö varjus, täiuslikult sulandununa puukoore mustritesse, valvab kõrvukräts (Asio otus) oma valdusi. Tema sulestik on meistriteos looduslikust kamuflaažist, tema teravad «kõrvad» ja läbitungiv pilk teevad temast ühe meie metsade ikoonilisema öise küti. Kuid sellel vaiksel kütil on varuks saladus, mis paljastub vaid erilises valguses. Nimelt, tema tiibade siseküljed võivad särada ereda, peaaegu maagilise neoonroosa kumaga.

Mida see kummaline kuma tähendab? Kas see on salajane kood liigikaaslastele, märk linnu elujõust või hoopis midagi ootamatult praktilist?