Selgusid Eesti parimad noored maateaduses

Soesoo teatab, et lõppvoorus ületas 80 protsendi piiri kuus õpilast, mis on väga hea tulemus. Olümpiaadi võitis Karl-Erik Volberg Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, kes teenis 100 punktist 92. Tallinna Reaalkooli õpilane Marten Suits saavutas 90 punktiga teise koha. Talle järgnesid Kaarel Tammann ja Joel Rehe, kes õpivad samuti Tallinna Reaalkoolis. Esinelik teenis välja õiguse esindada Eestit rahvusvahelisel maateaduste olümpiaadil. Parimad praktikud – kivide, mineraalide ja kivististe määrajad tulid aga Põlva Gümnaasiumist.

Koolides toimunud veebipõhine eelvoor andis rohkem vastutust aineõpetajatele, kelle õlule langes selle läbiviimine. Soesoo leiab, et uudne korraldus õigustas end. «Veebis toimunud eelvoor oli kahtlemata õige lähenemine. See andis väga paljudele Eesti kooliõpilastele võimaluse olümpiaadil osaleda,» sõnas Soesoo. «Üldjuhul näitas lõppvoor selgelt, et eelvoorus tublilt esinenud noori saatis edu ka lõppvoorus,» jätkas ta.