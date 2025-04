Maapind paljastas senitundmatu bakteri – sel võib olla tohutu roll

See hõimkond, nimega CSP1-3, avastati esmakordselt 2006. aastal Yellowstone’i geotermaalsetes vetes. Sellest ajast on selle sugulasi leitud väheste toitainetega süvakihtidest, nagu näiteks troopiliste vihmametsade all asuvatest muldadest ning raua oksüdeerimispaikadest maa-alustes pinnastes.

Rahvusvaheline teadlaste meeskond on nüüdseks koostanud kõrgekvaliteedilise metagenoomi andmestiku põhjal ulatusliku genoomikataloogi CSP1-3 hõimkonna kohta. See pakub olulisi teadmisi selle kohta kuidas need bakterid sügaval maapõues ellu jäävad, ammutades süsinikku ja lämmastikku, mis aegamööda läbi pinnase jõuavad. Teadlaste hinnangul mängivad need müstilised mikroobid suurt rolli süvapinnase energia- ja aineringetes.