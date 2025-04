Uus tehisintellekti rakendus, projekt DolphinGemma, on esimene suur keelemudel (Large Language Model ehk LLM), mis on spetsiaalselt loodud mõistmaks delfiinide keelt. See võib tuua revolutsiooni sellesse valdkonda, kus aastakümneid on heliandmeid käsitsi töödeldud, võimaldades tõlgendada delfiinide suhtlust kiiremini ja sügavamalt kui kunagi varem.