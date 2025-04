Teadlasi hämmastab puu, mis kasutab elektrit oma vaenlaste hävitamiseks

Puude jaoks on pikselöögid justkui suur metsa tasandaja. Kui pistad oma ladva teistest kõrgemale, riskid sellega, et sind «praetakse» järgmise suure äikesetormiga ära. Kuid näib, et hoopis vastupidine lugu on teiste kohal kõrguva tonkapuuga (Dipteryx oleifera), mis on Panama vihmametsade põliselanik. Selle uhke võra võib kasvada kuni 40 meetri kõrguseks ja püsida sadu aastaid, sest omab taevaste jõududega oma kindlat suhet.