Nagu hiiglaslik koroonaviirus – hollandlased on loonud sellise miinitõrjemasina

See on täiskasvanud inimese suurune ja tema kaaluga võrreldav seade. 17 kg kaaluvale raudsüdamikule on kinnitatud kümned odavast bambusest jalad, mis on kergesti asendatavad. Pall veereb tuule jõul üle maapinna ning lõhkab jalaväemiine. Integreeritud GPS-moodul salvestab palli teekonna, kaardistab ohtlikke alasid ja jagab seda infot kohalike kogukondadega. Projekt pälvis kiiresti laialdast tähelepanu, ning saavutas Kickstarteri ühisrahastuskampaania eesmärgi ning jõudis mainekatesse New Yorgi MoMA ja Londoni Disainimuuseumi näitustele.