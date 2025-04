Rahvusvaheline kosmosejaam logiseb igast otsast ja siis veel puudub ka see

Rahvusvaheline Kosmosejaam (ISS) on tiirelnud Maa orbiidil alates 1998. aastast ja pakkunud mikrogravitatsiooni keskkonnas astronautidele kodu umbes 400 kilomeetri kõrgusel planeedi pinnast. Kogu see aeg kosmoses on aga jätnud jälje jaama vananevale riistvarale ning kosmosejaam peaks lähiaastatel kasutuselt kõrvaldatama. Eksperdid hoiatavad aga, et kuni selle ajani ohustavad ISS-i ja selle pardal olevat meeskonda mitmed pikaajalised probleemid.