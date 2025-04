Muusik «äratati» surnust ellu ja ta komponeerib edasi

Meeskond, kuhu kuuluvad kolm kunstnikku ja neuroteadlane, selgitas ajalehele Art Newspaper, et projekti eesmärk on uurida inimese kohalolu pikendamise võimalusi pärast näilist lõppu. Tegemist pole pelgalt mälestusmärgiga, vaid eluvormi jätkamise katsega.

Installatsiooni keskmes on niinimetatud in vitro aju, mis on kasvatatud Lucieri elu lõpuperioodil annetatud verest. See on paigutatud alusele ning kasvatatud elektroodvõrgule, mis ühendub galerii seintes paiknevate 20 suure messingplaadiga. Iga kord, kui aju genereerib elektrilise impulsi, suunatakse see muundurite ja haamrite kaudu plaatidele — nii tekib ainulaadne ja katkematu helivoog.