Iidset Egiptuse püramiidi ehitati hüdraulika abil

See jahmatav avastus, kui see kinnitust leiab, nihutaks suurte hüdrauliliste süsteemide kasutuselevõtu ajalugu märkimisväärselt varasemasse aega, kui seni arvatud. Uurimisrühm järeldas oma analüüsis, et nii püramiidi ümbritsev maastik, muistsed veeteed kui ka ehitise enda sisemine arhitektuur viitavad üheselt võimalikule veejõul töötavale mehhanismile.