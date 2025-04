NEW SCIENTIST Lõpetage «ajupehmenemise» jutt: nutipõlvkonna lapsed pole sugugi rumalamad

Paljud organisatsioonid on hoiatanud laste kahjuliku nutisõltuvuse eest, kuid teadlaste jaoks pole see nii mustvalge: aju areng toimub endiselt ning sellele võib kaasa aidata just tehnoloogia kasutamine.

Kirjanik George Orwell mainis kunagi, et iga järgnev põlvkond «kujutleb end eelmisest intelligentsema ja järgmisest targemana». Tänapäeval tundub selle tähelepaneku teine pool tabavam kui kunagi varem, kuna me seisame silmitsi pideva murega selle pärast, kuidas moodne tehnoloogia väidetavalt hävitab laste ja noorte meeli ja kognitiivseid võimeid. Kas see on tõsi või mitte?