Elumärgid kaugel planeedil – ehk kunagi saaksi sinna lennatagi

Cambridge'i ülikooli teadlased on tuvastanud võimalikke märke elust väljaspool Maad kaugel asuva eksoplaneedi K2-18b atmosfääris. Nende tulemused tuginevad NASA James Webbi kosmoseteleskoobi (JWST) kogutud andmetele, millest nähtus, et planeedi atmosfääris võib leiduda ühendeid nimega dimetüülsulfiid (DMS) ja dimetüüldisulfiid (DMDS). Maa peal toodavad neid gaase eelkõige lihtsad mere elusorganismid nagu fütoplankton ja bakterid. Tegemist on Maast 2,5 korda suurema planeediga.

Kuigi leid on teadlaste sõnul kõige tugevam tõend seni elu võimalikkusest teistel planeetidel, rõhutavad nad, et tulemused vajavad täiendavat kinnitamist. Praegune kindlus edastatud signaali kohta on umbes 99,7%, kuid teaduslikult peetakse avastust tõestatuks alates 99,99999% (ehk viie sigma) tasemest. Loodetakse, et edasiste vaatluste abil õnnestub see tõestus tunduvalt kindlamalt lähiaastatel saavutada.