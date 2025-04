LISATUD VIDEO Sellist kosmilist tantsu pole enne nähtud!

Astronoomid avastasid omapärase planeedi: tiirleb kahe kääbustähe ümber täisnurga all. Birminghami Ülikooli astronoomid teatasid potentsiaalse eksoplaneedi avastamisest, mis asub meie päikesesüsteemist ligikaudu 120 valgusaasta kaugusel. Valgusaasta on vahemaa, mille valgus läbib ühe aastaga – see on peaaegu 9,5 triljonit kilomeetrit. Selle planeedi orbiit ümber kaksiktähe on aga vägagi tavatu nagu selle kaksiktähe enesegi liikumine.