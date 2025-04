Maateaduste olümpiaadi medalist: peame vältima olukorda, kus lahenduste otsimisel seatakse esikohale geopoliitilised huvid ja omakasu

Mida rohkem mõistame oma planeeti, seda paremini suudame seda hoida

«Rahvusvaheline olümpiaad on midagi sellist, mida ei saagi sõnadega hästi kirjeldada. See oli lihtsalt elu elamus!» hõiskab Tuuli ja soovitab soojalt püsida uudishimulik ning haarata võimalustest kinni, sest kunagi ei tea, kuhu üks väike otsus viia võib. «Ma arvan, et iga inimene võiks aru saada, kuidas meie planeet töötab. Need teadmised aitavad paremini mõista, miks asjad on praegu nii, nagu nad on, ja suunata meid lahenduste leidmise poole. Minul on küll hea meel, et mul on tugev maateaduste põhi: see aitab mul näha maailma osana miljonite aastate pikkusest arenguprotsessist,» ütleb Tuuli.