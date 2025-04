Loomsetele toitudele koidab taimne tulevik

Tervise seisukohast on taimsete toitude kõige suurem keemiline ohuallikas mikroseente mürgid ehk mükotoksiinid, mürgised kvinolisidiin, pürrolisidiin- jt alkaloidid ning toksilised rasvhapete laguproduktid. Viimaste suur sisaldus alternatiivtoodetes on tingitud nendesse lisatud taimeõlidest, kus leidub rikkalikult polüküllastumata rasvhappeid. Mükotoksiinidest võib sojaubades vale ladustusviisi või töötlemise tõttu leiduda selliseid ühendeid nagu aflatoksiinid ja ohratoksiin A, mis on väga mürgised ja võivad muu hulgas tekitada vähki. Loogiline on järeldada, et taimse toidu tarbimise osakaalu kasv suurendab kokkupuute tõenäosust nende ainetega, ent loomsest toidust on looma enda organism need paljuski eraldanud.