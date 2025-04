Toiduteadlased: Mitu muna võiks päevas süüa?

Samuti võiks munadepüha järgse nädala võileivad teha munavõiga. Parim variant keedumunade kasutamiseks on aga kartuli- või köögiviljasalati tegemine. Rohke muna kasutamisel saab kartulisalati kastme teha ainult hapukoorest ja ei pea majoneesi kasutama. See annab vähem kaloreid ja lisab väärtuslikke toitaineid. Kastme jaoks tuleb munad peeneks hakkida ja segada juurde niipalju hapukoort, et tekib parajalt paks mass, mida kartulite jt komponentidega kokku segada.

Salatit võib teha loominguliselt kõigest, mis parasjagu võtta on. Kui ei ole kõiki kartulisalati komponente, siis piisab ka kahest-kolmest koostisosast (kartul-porgand-muna, või kartul-kurk-hernes-muna).

Pühade ajal tekkivat «munamäge» aitab vältida ka väiksemate munade kasutamine. S ja XL munade massi erinevus võib olla pea kahekordne (40 vs. 70 grammi). Koksimiseks võib keeta vutimune, mis on ka värvimata väga ilusad. Need on kanamunadest 4–5 korda väiksemad ja toitainete mõttes ühe grammi kohta sama väärtuslikud kui kanamunad. Kui munasööming on muutunud tüütuks, siis tasub kindlasti teha munapaast ja naasta tavapärase munasöömise juurde maikuus.

Foto: Freepik

Muna on sümbol ning samas ka asendamatu

Eesti Maaülikooli toidutehnoloogid soovitavad lihavõttelaua planeerimisel mõelda mitte ainult maitsele, vaid ka sellele, mida see toit su kehale annab. Klassikalisi pühadetoite kartma ei pea – tihti on just vanades roogades kõige rohkem sisu.