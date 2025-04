ARVAMUS Konkurents piitsutab tagant – Euroopasse kerkivad tehisarutehased

Tehisaru revolutsioon meenutab paljuski varasemat tööstusrevolutsiooni. Auruenergia kasutuselevõtt muutis 18. sajandil ühiskonnakorraldust radikaalselt. Tehisaru omab sarnast potentsiaali. Samas pole Tehisaru pelgalt verstapost tehnoloogia arenguteel, vaid tegu on tulevaste globaalsete geopoliitiliste ja majanduslike jõujoonte kujundajaga. Seega on USA ja Hiina võidujooksus mängus palju rohkem kui esikoht tehnoloogia arendamises. Kes võistluse võidab, võtab kõik. Ka Euroopa on otsustavalt reageerinud, et mitte rongist maha jääda.