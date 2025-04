President Trumpi teadusnõunik: meil on aja ja ruumi väänamise tehnoloogiad

Valge Maja tehnoloogianõunik Michael Kratsios ütles oma ettekandes konverentsil Endless Frontiers Retreat, et Ameerika Ühendriigid on välja töötanud tehnoloogiad, mis manipuleerivad aja ja ruumiga. Teisisõnu teatas ta, et teatud moel ajarännak ja teleportatsioon on juba võimalikud. Ta kritiseeris ühtlasi tugevalt bürokraatlikke piiranguid, mis pidurdavad innovatsiooni, ning kutsus üles taaselustama suurt visiooni tehnoloogia arengus.