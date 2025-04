Tervislik olemine ei tähenda, et peab iga päev treenima. «Nädalavahetuse sõdalased,» kes teevad ühe või kahe päeva jooksul vähemalt 150 minutit mõõduka kuni intensiivse treeningu, võivad saada sama suure tervisekasu kui need, kes on kehaliselt aktiivsed kogu nädala vältel.