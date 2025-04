Kui soovime tõesti väljasurnud loomi ellu kutsuda, tuleks eelistada just neid

Tegelikkuses osutusid kolm esitletud looma hoopis tänapäevasteks hallhuntideks, kellele oli tehtud teatud geneetilisi muudatusi.

Tõlgendustest olenemata väitis Colossal Biosciences, et nad on suutnud geneetilise inseneeria abil taastada kadunud ökoloogilise funktsiooni.

See väide pani autori pikemalt mõtlema, millised ökoloogilised funktsioonid on meie tänaste ökosüsteemide jaoks kaduma läinud just inimtekkeliste väljasuremiste tõttu ning keda üldse tasuks taastada?

Ökoloogilise funktsiooni all peetakse silmas loomade mõju nende elupaikadele: näiteks tolmeldavad mesilased ja paljud teised putukad õistaimi, koprad rajavad tamme ja muudavad veevoolu, elevandid lammutavad puid, hoides savanne avatuna, sipelgad ja termiidid liigutavad pinnast ja lagundavad taimset materjali.

Mis kasu on suurhuntidest ja teistest kadunud liikidest?

Pole selge, milline ökoloogiline funktsioon võiks olla Colossali muundatud huntidel, kes erineksid tänapäevastest hallhuntidest.

Teoreetiliselt võiksid nad jahtida teistsuguseid saakloomi või teha seda erinevates kohtades ja viisidel. Kolme isendi põhjal pole aga võimalik statistiliselt tõestada mingit uut ökoloogilist mõju. Siiski on idee, et need hundid võiksid täita uusi ökoloogilisi rolle, veenvam kui väide, et nad on päriselt toonud tagasi ammu väljasurnud suurhundi.